الإمارات تتعهد بتقديم 15 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتمكين النساء والفتيات حول العالم

أكدت الإمارات العربية المتحدة، الشريك الأصيل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التزامها بالنهوض بالمساواة بين الجنسين، وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، من خلال مساهمة إضافية قدرها 15 مليون دولار أمريكي للهيئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من عام 2023 إلى 2025.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الاعلان عن المساهمة جاء خلال لقاء نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الدولة الإماراتية، مع سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت الكعبي: "نؤمن بشكل راسخ بأن المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة وإدماجها في المجتمع أمر ضروري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم".. مضيفة "تساهم هذه الشراكة المهمة في النهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وأيضًا ستعمل على تعزيز دور النساء والفتيات الحيوي في العمل المناخي، خاصة خلال الفترة التحضيرية وعلى مدار الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف ( COP28)، وكذلك ستعزز قيم التسامح والتعايش السلمي في ظل القرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن".

من جهتها.. أكدت سيما بحوث، أن الشراكة طويلة المدى التي تجمع بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تتجاوز الدعم المالي، فعلى مدى سنوات أثمر هذا التعاون بين الطرفين عن تحقيق عدد من الإنجازات، بما يشمل "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن"، ومكتب الاتصال التابع للهيئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.