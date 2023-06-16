اصابة 19 شخص في حريق كسارة بلاستيك بالغربية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية على حريق نشب في كسارة بلاستيك بقرية العتوة البحرية بمركز قطور بمحافظة الغربية ما ادي الي اصابة 19 شخصا في الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى قطور المركزي لتلقي العلاج.



تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل بكسارة بلاستيك بقرية العتوة البحرية بدائرة مركز قطور.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء والاسعاف تبين إصابة نحو 19 شخصًا في الحادث وتم السيطرة علي الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.