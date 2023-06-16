منتخب سيدات الطائرة يطير إلى اليونان استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

غادرت بعثة المنتخب الوطني للسيدات للكرة الطائرة مطار القاهرة اليوم الجمعة، متجهة إلى أثينا عاصمة اليونان، من أجل خوض معسكر دولي؛ استعدادًا لمنافسات بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون.

ويستمر منتخب مصر للسيدات الكرة في معسكره الخارجي باليونان حتى يوم 24 من الشهر الجاري.

ضمت قائمة المنتخب كلا من: فريدة العسقلاني - سارة أمين - آية خالد - دعاء الغباشي - ندى معوض - مريم متولي - سابين حسن عابد - دعاء محمد - مايا ممدوح - دانا شوقي - أيسل نديم - زينة العلمي - آية النادي - داليا المرشدي - ندى وليد - هناء سند.

ويقود منتخب سيدات الطائرة ماركو أنطونيو مشرفا عاما على الجهاز وعماد نوار مديراً فنياً، وسيد طه مدربا، ومحمد أنور مدربا مساعدا.