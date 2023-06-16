محمد فاضل القباني: حاولت الحفاظ على الهوية البصرية للمهرجان القومي للمسرح المصري

أطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، البوستر الرسمي لدورته السادسة عشرة، التي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبلين، البوستر من تصميم الفنان محمد فاضل القباني، حيث تصدر البوستر صورة للزعيم عادل إمام، الذي تحمل الدورة المقبلة اسمه.

وقال الفنان محمد فاضل القباني، في بيان صحفي، إنه حرص على أن تتصدر صورة الزعيم عادل إمام بوستر الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري فور تكليفه بتصميم البوستر الدعائي من قِبل الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، وعلمه بإطلاق الدورة المقبلة على اسم الزعيم، باعتباره عامل جذب وتسويق لأي فعالية فنية، معبرا عن سعادته بتصميم بوستر أكبر مهرجان وطني للمسرح في الوطن العربي، وأن يكون مسمى الدورة على اسم "الزعيم".

وأضاف محمد فاضل القباني، أنه حاول خلال تصميماته الدعائية للدورة المقبلة، الحفاظ على الهوية البصرية للمهرجان منذ انطلاقه، لما للمهرجان من ثراء وقوة ناعمة على المستويين الوطني والعربي، كواحد من أكبر المهرجانات المسرحية على مستوى العالم العربي.

محمد فاضل القباني، ممثل ومخرج، تخرج في كلية الآداب قسم مسرح بجامعة الإسكندرية، وهو عضو نقابة المهن التمثيلية شعبة التمثيل.

وشارك كممثل في عدد من الأعمال الفنية، منها: عوالم خفية، رمادي، وبرنامج ماڤيا، كما قام بإخراج عدد من المسرحيات، منها شيء في صبري، ع الرصيف، دم السواقي.