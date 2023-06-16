تعرف على حجم توريد القمح لشون محافظة دمياط



أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ إبريل الماضى، مُعلنة عن توريد ٥٩٤٠.٠٤٤طن من المحصول حتى الأمس وذلك بنسبة تخطت ١٢٧.٧% من المستهدف.

وأضافت ان المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة ٣١٠٠٢ فدان.

كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد والتخزين،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر ،كما أكدت مجددا على متابعة الموقف أولًا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد اى معوقات والعمل على حلها فورًا.

في ساق اخر، قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إزالة ٤ حالات تعدى على أملاك الدولة على مساحة ٤٦٠ متر مربع تابعين لولاية الموارد المائية والرى بمركز ومدينة فارسكور وذلك ضمن حملات الموجة ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية.

واضافت محافظ دمياط أنه تم إزالة ٨٥ حالة تعدى بمناطق مختلفة منذ انطلاق هذه المرحلة وذلك بمساحة اجمالية ٩٢٠٣متر مربع، هذا إلى جانب ازالة ٤ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٧٠ فدان و٢٢ قيراط و٢٠ سهم مشيرة إلى أن المحافظة تتابع باستمرار هذا الملف وذلك للتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وشددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدى فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

