محافظ الجيزة يصدر قرارًا بإنشاء حى المنيرة الغربية فصلا عن حي شمال الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرار رقم 766 لسنة 2023م والخاص بإنشاء حى جديد بإسم (حى المنيرة الغربية) فصلًا عن حى شمال الجيزة ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة المنيرة الغربية وتعديل إسم حى شمال الجيزة ليصبح (حى إمبابة) ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة إمبابة.

وأشار محافظ الجيزة أن القرار يأتى تنفيذاً لقرار الرئيس مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن فى إطار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأكد المحافظ أهمية القرار والذى من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق (حى شمال الجيزة) سابقاً والذى كان يعد من أكثر الأحياء كثافة سكانية إلى جانب تعزيز الطاقة البشرية للعاملين للإسراع من وتيرة العمل وإنهاء الشكاوى الواردة وتلبية متطلبات المواطنين وقضاء إحتياجاتهم بفعالية وكفاءة.

كما شمل قرار محافظ الجيزة تكليف السيد رمضان عبد الرحمن عبد البارى للقيام بأعمال رئيس حى المنيرة الغربية.

وشدد محافظ الجيزة على سرعة تنفيذ قرارات نقل وتسكين الموظفين والفنيين والعاملين بمواقعهم واستلام السيارات والمعدات المخصصة للحى الجديد والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات، وفقا لخطط العكل المحددة وذلك في اطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.