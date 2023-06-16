روما تحتضن المعرض الدولي متعدد الثقافات "إكسبو 2023" وجناح خاص لمصر

تتأهب العاصمة الإيطالية روما وتستعد لإستقبال زوار ورواد المعرض الدولي العالمي EXPO UNIVERSALE Roma 2023 والذي يقام في المدينة التاريخية أيام 16/17/18 يونيو والذي يشهد مشاركة متعددة الثقافات والحضارات تحت شعار التعايش والتبادل الحضاري حيث تشارك الجاليات الأجنبية المقيمة في إيطاليا بأجنحه خاصة بها يتم فيها عرض للمنتجات التقليدية لبلدانهم الأم مع عرض للثقافة الخاصة بكل بلد علاوة علي الجمعيات والمنظمات المدنية الإيطالية التي ستشارك دعما للتبادل الثقافي و الحضاري بين الشعوب .



وكان لمصر نصيبا في المعرض من خلال تخصيص جناح للمنتجات المصرية و تعريف بالحضارة و الثقافة المصرية و الذي يرعاه عيسى إسكندر رئيس إتحاد العمال المصريين في إيطاليا.

وقال إسكندر إن مشاركة مصر من خلال الجناح المصري في المعرض هو أمرا مهما من أجل تأكيد الوجود المصري في المحافل الدولية و أداه لتعريف العالم بالحضارة المصرية وترويج للسياحة في مصر حيث سيتم في الجناح المصري عرض فلكلوري مصري مع عرض عن الحضارة المصرية القديمة أمام زوار المعرض علاوة علي مد جسور تواصل بين المهاجرين المصريين و المجتمع الايطالي.



كما سيتم عرض لمنتجات مصرية 100% و سيتم من خلال المعرض تشجيع المستثمرين الأجانب للإستثمار في مصر .



وأضاف إسكندر أننا كمواطنين مصريين في المهجر نمثل قوة ناعمة لوطننا و ظهير للدولة وسفراء دائمين لها .



معرض أكسبو روما ٢٠٢٣ للثقافات يتم إقامته منذ سنوات بمشاركة دول مختلفة من العالم و يرتاده آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم مما يعد فرصة للتبادل الثقافي و الحضاري علاوة علي التبادل التجاري .