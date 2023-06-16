بعد السعودية والإمارات.. مصر تمنع عرض فيلم "سبايدر مان"

قامت أكثر من دولة عربية مثل السعودية والإمارات، بوقف طرح أو عرض فيلم "سبايدر مان أكروس ذا سبايدر- فيرس" من دور العرض السينمائي، وفي أول هذه الدول جمهورية مصر العربية، وذلك ايمانا بقيم ومبادئ الدول الثلاثة ومعايير وضوابط المحتوى المعمول بها.

وأثار الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "Spider-Man: Into The Spider-Verse" بعد عرضه في الولايات المتحدة، 2 يونيو الجاري، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان من المفترض عرضه في منطقة الشرق الأوسط يوم 22 يونيو الجاري، لكن بسبب تضمن الفيلم على محتوى يخالف الشريعة والقيم والعادات العربية والخليجية، اتخذت الجهات المسؤولة الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع وصون الأجيال المقبلة، من التعرض لأفكار بعيدة عن القيم والاخلاق ، إذ يحتوي الفيلم علي "احموا الأطفال المتحولين جنسيا" منقوشة فوق علم المثلية.

وكتب حساب "السينما السعودية" التابع للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إنها لن تمنح فيلم "سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر-فيرس" (Spider-Man: Across the Spider-Verse) رخصة العرض "ما لم تلتزم شركات الإنتاج بتنفيذ التعديلات المطلوبة".

وفي الإمارات، كتب المجلس الوطني للإعلام الإماراتي عبر حسابه على تويتر: "لن نسمح بتداول أو نشر أي محتوى مخالف لقيم ومبادئ الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي في البلاد"، فيما لم يوضح المجلس مزيدا من التفاصيل ولم يشر إلى محتوى محدد.

وكتب الحساب الرسمي لـ سينما فوكس المصرية أن فيلم "سبايدرمان" الأخير لن يعرض في دور العرض بمصر أيضا .

وهذا الفيلم ليس الأول الذي يمنع من دور العرض، في عدد من الدول الخليجية أو العربية، للترويج لمحتوى يخالف الشريعة والقيم والعادات العربية والخليجية، فقد سبقه فيلم "دكتور سترينج في الأكوان المتعددة من الجنون" وفيلم Eternals من بطولة أنجيلينا جولي وسلمى حايك، وفيلم "السنة الضوئية" (Lightyear) الذي توقف عن العرض في 14 دولة عربية وإسلامية في عام 2022.

وبلغت إحصائيات إيرادات فيلم "سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر-فيرس" الأولية، 120.5 مليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما حققته النسخة الأصلية المتحركة عام 2018،

حيث حصد الفوز بأوسكار كأفضل فيلم رسوم متحركة، وهو الجزء الثاني من ضمن ثلاثية رسوم متحركة تتمركز حول شخصية مايلز موراليس، حيث تدور الأحداث في أكوان خيالية موازية وتجمع بين المغامرة والحركة.

ومن المتوقع أن يصدر الجزء الثالث والأخير العام المقبل.