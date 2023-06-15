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الجمعة 16 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثة سائح بريطاني في حريق لانش سياحي بمرسى علم

لانش سياحي مشتعل
لانش سياحي مشتعل ب مرسي علم
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كشفت شاهد عيان من الناجين، كان علي سطح اللانش المنكوب بمدينة مرسي علم والذي نشب فيه الحريق واسفر عن تفحمه وانقاذ 26 سائح و١٢ بحار من طاقم اللانش بالاضافة الي ثلاثة اخرين يعدوا في قائمة المفقودين،،  اليوم الخميس، أنه تم العثور على أول جثة للسياح البريطانيين الثلاثة المفقودين في حادث حرق اللانش السياحي الذي لقي حتفة مشتعل بالطيران ب مرسي علم جنوب البحر الأحمر.

وأكدت احد الناجين،،  لـ"البوابة نيوز" أنه تم العثور على الجثة متفحمة تماما داخل المركب بعدما تمكنت الطواقم المتخصصة من دخوله، وفحص حطامه، وتفقد محتوياته.

واشار،  الي قيام السلطات بنقل الجثة للمشرحة، ووضعها تحت تصرف الجهات القضائية، لإمكانية إجراء تحليل الحامض النووي ومعرفة هويتها، فيما تواصل السلطات البحث عن الجثتين الأخريين داخل المركب.

تعود الواقعة عندما شبت نيران كثيفة في احد اللانشات السياحية في منطقة مرسي علم جنوب محافظة البحر الاحمر، ما اسفر عن إنقاذ 26 سائح وفقد ثلاث آخرين بالإضافة الي طاقم المركب والغطاسين.

 

 

السلطات المصرية العثور علي اول جثة جنوب محافظة البحر الاحمر