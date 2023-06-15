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الجمعة 16 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرتضى منصور: سيف جعفر يوقع على عقود جديدة مع الزمالك

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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن سيف جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، سيوقع غدا على عقود التجديد للفريق الأبيض، لاسيما وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم.

وأضاف رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :" أنهينا أزمة عقد التونسي سيف الدين الجزيري، في حين  عقد التونسي حمزة المثلوثي جاهز 

وتابع قائلا:" أشكر أعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين، لأنهم أثبتوا للدنيا بأنهم على قدر المسؤولية، واستطاعوا منذ يوم  الخميس الماضي ضخ أموال عديدة للنادي عن طريق سداد اشتراك العضويات "..

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة .

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مرتضى منصور الزمالك سيف جعفر تصريحات مرتضى منصور الجزيري