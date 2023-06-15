الخارجية الروسية: قتالنا من أجل أن تكون دولتنا مستقلة ذات سيادة

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن هناك معركة تجري من أجل المستقبل وعندما تنتهي سيتحدد شكل العالم الجديد.

وأضافت "زاخاروفا" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس أن فوز منطق القوة الغربية المهيمنة يعني أن العالم سيتحول إلى مستعمرات.

وأوضحت أن روسيا تقاتل من أجل أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة تملك سياستها الخارجية والداخلية.

وتابعت، أن العالم يفهم الاستفزازات الغربية في أوكرانيا ويدرك من أين بدأ النزاع، وأن الأزمة بأوكرانيا بدأت عندما حدث انقلاب على السلطة ومحاولة إنشاء موطئ قدم للغرب ضد روسيا.