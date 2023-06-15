ads
الجمعة 16 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الروسية: قتالنا من أجل أن تكون دولتنا مستقلة ذات سيادة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن هناك معركة تجري من أجل المستقبل وعندما تنتهي سيتحدد شكل العالم الجديد.

وأضافت "زاخاروفا" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس أن فوز منطق القوة الغربية المهيمنة يعني أن العالم سيتحول إلى مستعمرات.

وأوضحت أن روسيا تقاتل من أجل أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة تملك سياستها الخارجية والداخلية.

وتابعت، أن العالم يفهم الاستفزازات الغربية في أوكرانيا ويدرك من أين بدأ النزاع، وأن الأزمة بأوكرانيا بدأت عندما حدث انقلاب على السلطة ومحاولة إنشاء موطئ قدم للغرب ضد روسيا.

الخارجية الروسية القاهرة الاخبارية المتحدثة باسم الخارجية الروسية أوكرانيا