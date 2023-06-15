أسرة الرعاية تثير مناقشات الحوار الوطنى.. وممثل الحكومة: لدينا 16 ألف سرير..وتوفيره أًصبح مسئولية المستشفى

شهدت لجنة الصحة بالحوار الوطنى، مناقشات موسعة حول أزمة أسرة الرعايات وشكاوى المواطنين من عدم توفرها على مدار الفترة الماضية، حيث طرح الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، هذه الإشكالية أمام ممثلى الحكومة من وزارة الصحة.

وعقب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قائلا: إن مصر بها 16 ألف سرير رعاية مركزة منهم 13 ألف حكومى.



وأكد “عبدالغفار” أن الحكومة عملت على مواجهة إشكاليات العجز فى هذه المنظومة من خلال نقل إشكالية البحث عن سرير الرعاية من جانب المريض إلى المستشفى حيث يكون منوط بالمستشفى العمل على توفير السرير للمريض وليس المريض هو الذى يبحث عن السرير، وحال عدم توفر السرير تقوم بتقديم الخدمات الصحية له من خلال عناية الطوارئ.



ولفت إلى أن الوزارة تعمل على مراقبة هذه المنظومة على أرض الواقع من خلال غرفة العناية الموحدة ونسبة النجاح فيها ليست بالصورة الأقل حتى الآن ولكن هذا المأمول على أرض الواقع لمواجهة إشكاليات الرعاية على أرض الواقع.



وأختلف معه الدكتور مجدى مرشد، الطبيب وعضو مجلس النواب السابق، مؤكدا على أن أسرة العناية فى الحكومة كثير منها معطل بسبب قلة الصيانات والمتابعة، وبالتالى لابد أن نكون أمام جهود مختلفة فى هذا الملف.