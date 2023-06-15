"قتلتها علشان خاينة".. حبس المتهم بقتل زوجته طعنًا بالشارع فى الأزبكية

قررت جهات التحقيق بالأزبكية اليوم الخميس، حبس المتهم بقتل زوجته بعدة طعنات متفرقة بالجسد 4 ايام علي ذمة التحقيقات بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بطعن زوجته بأحد الشوارع الجانبية ثم صرخ مبررا قتلها بأنها خائنة.

وتبين أن القاتل كان يحمل سكين وحاول الهرب من الشارع وسط صراخ الأهالى وأصحاب المحلات، حيث كان يقول "خائنة خائنة" ونجح الأهالى فى مطاردته والقبض عليه وتسليمة للشرطة.

كما دلت تحريات المباحث أن القتيلة كانت هاربة من زوجها برفقة ابنتها بسبب سوء معاملة الزوج لها.

وأضافت التحريات أن المجنى عليها بعد هروب من مسكن زوجها توجهت لمنطقة الأزبكية وكانت تستجدى المارة بالشارع للانفاق على ابنتها وتصادف مرور زوجها فلمحها واقترب منها وحاولت الهروب منه لكنه قتلها بسكين.

كانت شهدت منطقة الأزبكية واقعة بشعة عندما أقدم عامل على قتل زوجته بسبب خلافات اسرية بينهما وتم القبض عليه.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات اسرية حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن القتيلة، بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على القاتل، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.