20 يونيو.. فرقة الرقص الحديث تروي مشوار "فريدا" على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض "فريدا" تصميم وإخراج سالي أحمد، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و 21 يونيو الجاري، على مسرح الجمهورية.

يدور العرض فى قالب انسانى حول الحياة التراجيدية للتشكيلية المكسيكسة فريدا كاهلو التي أبدعت أعمالا فنية عبرت عن التحديات والمعاناة التى واجهتها وكانت دافعا لها لاثبات ذاتها وانتاج لوحات ملهمة تتجاوز الأزمنة وتعبر الحدود .

يشار إلى أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 ويديرها حاليا المخرج والمصمم وليد عونى، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية.

وقدمت الفرقة أكثر من 26 عرضًا فنيًا، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ، وحصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الازرق عام 2015 .