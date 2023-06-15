المؤتمر السنوى لأورام الجهاز التنفسي.. أورام الرئة تمثل 20% من إجمالي الإصابات بمصر

عقدت الجمعية المصرية لأورام الجهاز التنفسي والشبكة القومية لأبحاث السرطان التابعة لأكاديمية البحث العلمى المؤتمر السنوى لأورام الجهاز التنفسي، والذي ناقش الجديد في أورام الجهاز التنفسي وطرق الكشف المبكر عن أورام الرئة.

وقال الدكتور عبد الرحمن محمد سكرتير الجمعية المصرية لأورام الجهاز التنفسي ورئيس المؤتمر وأستاذ الصدر بالمعهد القومي للأورام إن المؤتمر هذا العام تطرق إلى الجديد في تشخيص أورام الصدر والجهاز التنفسي عن طريق إستخدام "الروبوت بالمناظر " للحصول على عينات من مناطق بالرئة كان يصعب الوصول إليها.

واشاد أستاذ الصدر بالمعهد القومي للأورام، بالمبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر عن الأورام السرطانية التي انطلقت، الأسبوع، في محافظات «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء»، وتستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، والقولون، عنق الرحم) بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة» موضحاً إنها هامة للغاية سواء علي مستوي التثقيف ورفع الوعي المجتمعي ، فيما يخص الأورام السرطانية ، أو على مستوى العلاج حيث ان الاكتشاف المبكر يوفر الكثير من النفقات ، كما يسهل مرحلة العلاج وتكون نسب الشفاء كبيرة و جيدة للغاية.

وأشار إلى أن التوصية الأبرز في المؤتمر هذا العام ستكون التأكيد على أهمية الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بصفة عامة وأورام الجهاز التنفسي والرئة بصفة خاصة، وإجراء الفحوصات الدورية وعدم الإنتظار لحين ظهور الأعراض، موضحاً إن سرطان الرئة يمثل نسبة 20% من إجمالي عدد حالات الأورام في مصر وتعد السبب الثاني للوافة من المراض في العالم والتدخين مسئول عن 95% من إجمالي حالات الإصابة.

وأوضح سكرتير الجمعيه المصريه لاورام الجهاز التنفسي ، إن الإكتشاف المبكر عن أورام الجهاز التنفسي هدفها إكتشاف المرض دون ظهور اعراض ، لذا ينبغي علي كل شخص يدخن 10 سجائر لمدة 10 سنين في اليوم ، أو عمره تخطي 55 عاماً . بإجراء الفحوصات الطبية وهي عبارة عن أشعة مقطعية.

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة نجلاء عبد الكريم؛ رئيس قسم العلاجات الحديثة بمعهد اينوفا شار واستاذ طب الاورام بجامعة فيرجينيا الولايات المتحدة ، ان العلمى المؤتمر السنوى لأورام الجهاز التنفسي أستطاع استضافة عدد كبير من الأطباء ونخبة من علماء العالم في أورام الرئة ، لمناقشة الجديد في هذا الملف تحديدً ، وهناك رغبة حقيقة من معاهد الأبحاث الأمريكية في التعاون مع الدولة المصرية.

وأوضحت إن هناك أبحاث جديدة لتقسيم أورام الرئة والعالاجات الخاصة بها ، الأمر الذي أدي إلي إكتشاف علاجات ذات فاعلية ونسبة شفاء عالية للغاية ، موضحة أنها أجرت إتصالات مع زملائها في الولايات المتحدة للمشاركة خدمة المريض المصري وليس علي مستوي المؤتمرات العلمية فحسب مشيرة إلي ان مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأورام السرطانية أمر يدعو للفخر ، وتأكيد علي أن الدولة المصرية قادرة علي فعل المستحيلات ، وهذا ما حدث مع المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي ومن قبلها شلل الأطفال .



الجدير بالذكر أن المؤتمر يقام تحت رعاية اكاديميه البحث العلمي بمشاركة نخبه من الخبراء الامريكيين، إضافة إلى وجود 30 متحدثا بالمؤتمر على مدار يومين، وما يقرب من 400 متخصص فى مجال علاج اورام الرئه

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