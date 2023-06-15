ضمن "حياة كريمة".. "الزراعة" تكثف المتابعة الميدانية للحيوانات المسلمة للمواطنين

كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، المتابعة الميدانية للحيوانات المسلمة للمواطنين ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة.

وتوجهت 6 لجان من مدير واطباء الادارة العامة للتناسليات والتلقيح الاصطناعي بمشاركة مستشار وزير الزراعة للتحسين الوراثي و رئيس قطاع التامين بصندوق التامين علي الثروة الحيوانية لمتابعة الحيوانات المسلمة من خلال البروتوكول الثنائي بين وزارة الزراعة ووزارة التضامن الاجتماعي ( جمعية الاورمان ) بعدد 100 رأس ابقار هولشتاين، والبروتوكول الثلاثي بين وزارة الزراعة ووزارة التضامن الاجتماعي وزارة الاوقاف بعدد 108 رأس ابقار هولشتاين بمحافظات : (الفيوم، الجيزة ، كفر الشيخ ، الشرقية) للوقوف علي الحالة الصحية والانتاجية والتناسلية و الاستماع لشكاوي المواطنين و تلبية احتياجاتهم لانجاح المشروع الذي يستهدف تحسين سلالات الماشية المحلية وزيادة انتاجيتها ورفع مستوي المعيشة للمواطنين المستفيدين من المبادرة.

وتم الاجتماع مع المسئولين عن المشروع ومديري مديريات الطب البيطري ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات المعنية لتنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها ( زيادة التغذية، وتوحيد دورات الشياع، والتلقيح بسائل منوي مستورد من نفس السلالة وتكثيف المتابعة الميدانية بلجان مشتركة من مديريات الطب البيطري والزراعة في كل محافظة ورفع تقرير اسبوعي عن نتائج المتابعة).

وانطلاقا من الهدف الرئيسي وتحسين السلالات المحلية ورفع مستوي معيشة المواطنين قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة العامة للتناسليات والتلقيح الاصطناعي ومديريات الطب البيطري علي مستوي الجمهورية بتلقيح عدد 34616حيوان خلال شهر ابريل الماضى بسلالات عالية الانتاجية في الالبان واللحوم.