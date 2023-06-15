برلماني: تصريحات الرئيس خلال زيارته للبحيرة تحمل رسائل أمل وتفاؤل للمواطنين

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده عددا من مشروعات مبادرة " حياة كريمة "بالبحيرة، وجامعة برج العرب، وحضوره فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، تبعث بالأمل والتفاؤل للمواطنين، حيث عودنا منذ توليه المسئولية على المصارحة وعرض الحقائق والواقعية.

وأشار النائب "عبد الفضيل"، إلي أن الرسائل التي تبعث بالأمل لكل أنباء الوطن ، وكانت مدعمة بالأرقام ، واننا كشعب ودولة قادرون على مواجهة التحديات مهما كانت الصعوبات .

أما عن مبادرة "حياة كريمة " أوضح الرئيس أنه سيتم خلال الأيام المقبلة اقامة المزيد من المشروعات لتنمية القرية المصرية ، والنهوض بأهالينا في الريف، مشيرا إلي أن مبلغ الـ350 مليار جنيه التي أنفقت في المبادرة حتى الآن ليست هي نهاية المطاف ، بل مازال أمامنا الكثير .

وأثنى النائب "عبد الفضيل" علي حديث الرئيس السيسي عن مسيرة التعليم للمصريين ، مؤكدا أننا نسير بشكل ثابت ، مدللاً على ذلك أن عدد الجامعات التي تم تأسيسها حتى الآن كفي الطلب على التعليم حتى عام 2050.

كما تناول الرئيس في رسائل التفاؤل والأمل للشعب المصري ، أن الاقتصاد المصري صامد خلال الفترة الأخيرة ، حيث استضافت مصر نحو 9 ملايين ضيف منهم 220 ألف شقيق سوداني .

وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي خلال حضور الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، كان واضحا وصريحا عندما قال: إنه سوف يقوم بالتصديق على مخرجات الحوار الوطني داخل صلاحياته دون قيد أوشرط، واستنكر الرئيس الانتقادات الموجهة للدولة المصرية على حرصها الشديد في تطوير شبكات الطرق بالعديد من المناطق ، مشددا على أن الدولة تقوم بأعمالها التطويرية والتنموية والمشاريع الخاصة بالطرق بناء على تخطيط من علماء وأساتذة جامعة ومتخصصين في الوزارات المعنية، وأن المشروعات القومية هدفها جودة حياة المواطن.