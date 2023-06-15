"صباح الخير يا مصر" يجري جولة داخل دار المسنين بقرية الأبعادية في البحيرة.. فيديو

أجرى برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، جولة خاصة داخل دار المسنين قرية الأبعادية.

وقال احد المسنين: "الرئيس عمل مع حياة كريمة عدة مشروعات منها مجمع دور المسنين وغيرها من المشروعات القومية العملاقة والمنشآت المجتمعية والصحية".

وأضاف: "أسمي الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل الإنجازات المحققة في أوقات قياسية، لديه نظرة ثاقبة بعيدة المدى ويتسم بسعة الرؤى، هو قائد عظيم، رفع اسم المصريين واسم كل مصري عاليا".

إلى ذلك، قال مُسنٌ آخر متأثرا: "يا ريت الرئيس يجي كل شهر رغم مشاغله الصعبة، إنه يفتكر دار المسنين حاجة جميلة".

وقالت سيدة مسنة: "لم نكن نتوقع أن نرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لم نكن نراه إلا في التلفزيون، وقالنا نفسكم في ايه افتكروني بالدعاء، قلنا له هنفتكرك بالدعاء والله بس نفسنا في العمرة أو الحج".

