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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عقد اختبارات المرحلة الخامسة لـ86 صيدليًا للالتحاق بوحدات الصيدلة الإكلينيكية بالدقهلية

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
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عقدت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة فى محافظة الدقهلية الاختبارات النظرية لـ٨٦ صيدليًا للعمل كصيدلي اكلينيكي بـ٢٢ مستشفى تابعة لصحة الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة  بتقديم خدمات طبية متميزة وبتوجيهات من الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة وتحت رعاية الدكتورة أشواق السيد مدير الإدارة العامة للصيدلة، وتحت إشراف الدكتورة رشا نور الدين مديرة إدارة التفتيش الصيدلي الحكومي ومتابعة مفتشى الصيدلة الإكلينكية.

وقالت الدكتورة أشواق السيد مدير إدارة الصيدلة، إن هذه الاختبارات تأتى ضمن المرحلة الخامسة للصيدلة الإكلينيكية، وذلك امتدادا لجهود التفتيش بالمحافظة لزيادة أعداد الفرق ورفع كفاءة الصيدلة الإكلينيكية.

وأضافت أن تطبيق مشروع الصيدلة الإكلينيكية بدأ في ٣مستسفيات العنايات والحضانات والكلي وامتد إلى نحو ٢٢مستشفى الآن، مشيرة إلى أن الصيدلة الإكلينيكية، تؤهل الصيدلي كى يكون شريكًا للطبيب في الوصفة العلاجية في مختلف المستشفيات بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .

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