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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: عملية التطوير ممتدة إلى موانئ الإسكندرية وجرجوب وأبو قير

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تحويل الدولة من حالة إلى حالة أخرى وإعادة مكانتها وموقعها يستلزم بذل جهدٍ كبيرٍ للغاية، مضيفا أن تطوير الموانئ كلف الدولة كثيرًا، لكنها خطوة لازمة لكي نضع أنفسنا على الخريطة ونطور موقعنا وقدراتنا.

وأضاف الرئيس السيسي، تعقيبا على شرح تفصيلي من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تكلفة ونسبة الإنجاز في تطوير الموانئ، خلال افتتاح محطة تحيا مصر، أنه يجب أن نقول للرأي العام، إن تطوير الموانئ يهدف لوضع البلاد على خريطة المنافسة والاستفادة من قدراتها وموقعها.

وتابع الرئيس السيسي: "كل اللي بنعمله مش علشانا ده عشان ولاد مصر وأحفادهم هما المستقبل"، مؤكدا أن عملية التطوير ممتدة الى موانئ الإسكندرية وجرجوب وأبو قير.

افتتاح محطة تحيا مصر - الرئيس عبدالفتاح السيسي