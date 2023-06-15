أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 217 ألفا و910 جنود

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس، إرتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 217 ألفًا و910 جنود منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضًا 3 آلاف و955 دبابة و7 آلاف و667 من المركبات المدرعة و3 آلاف و793 من النظم المدفعية و604 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و364 من أنظمة الدفاع الجوي و314 طائرة مقاتلة و301 مروحية و18 سفينة حربية، فضلًا عن 6 آلاف و506 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 519 من المعدات الخاصة و3 آلاف و333 طائرة مسيرة وإسقاط 1199 من صواريخ كروز.