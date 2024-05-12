رئيس مركز القدس للدراسات: إسرائيل تريد استمرار الحرب (فيديو)

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن إسرائيل تريد أن تبقي الحرب قائمة، موضحا أنها أفشلت الوسطاء وكل الضغوطات، حتى أنها غامرت بالدعم الدولي، وغامرت بإسقاط روايتها في العالم من أجل أن تبقي هذه الحرب.

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تعتقد أن استمرارية الحرب يمكنها اضطرار حماس للاستسلام أو اعتقال قادتها أو تحرير المحتجزين.

وتابع رئيس مركز القدس للدراسات، أن كثيرا من الإسرائيليين يقولون إن هذه الحرب سياسية أي لأهداف شخصية ليست في مصلحة المجتمع، هي تخدم مصلحة إسرائيل فقط.

وأشار إلى أنها تعتقد ايضا أن باستخدامها لهذه القوة الغاشمة من طائرات ودبابات وصواريخ، تستطيع أن تنهي الأمر، مؤكدا أنه لا يمكن أن تنتهي هذه الحرب بسحق القوي للضعيف، موضحا أن هذه الحرب وصلت إلى درجة العبثية واللاجدوى.