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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الناقدة فايزة هنداوي: الذكاء الاصطناعي لا يملك إبداع البشر

فايزة هنداوي
فايزة هنداوي
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قالت الناقدة الفنية فايزة هنداوي إن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديدا حالياً، لأى عنصر من عناصر العمل الفني حتى وقتنا الحالي.

وأضافت "هنداوي"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن العنصر البشري يختلف فى كل شيء عن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأنه على مستوى الكتابة لا يمكن أن يخلق الفكرة من العدم، ولابد من أصل الفكرة وهو العنصر البشري، فهو الذي كلفه بكتابة فكرة ما، وهو ما يمثل فارقا كبيرا بين العنصر البشري المبدع، والعنصر الإلكتروني الذي ينفذ الأمر البشري.

وأكملت: أما على مستوى السرد، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستطيع بناء الشخصية الفنية وتفاصيلها، وربطها بالأحداث التي تقدم من خلال الدراما، وتوظيف كل التفاصيل لخدمة العمل الفني، هو فقط يملك جانب السرد، وهو لا يكفي فى الكتابة الفنية، وسيمثل حاجز كبير مع المتلقي من الجمهور، والشعور بالجمود مع الأحداث.

وتابعت "هنداوي"، بأن خلق شخصية إلكترونية للمشاركة في عمل فنى، ربما يحدث مع المستقبل والتقدم والتطوير الكبير فى جودة العالم الالكتروني، ولكن لن تلقي تلك التجربة قبول بشكل كبير، أو حتى تدخل فى منافسة، لأن العنصر البشري لا يقارن بالتكنولوجيا مهما حدث.

يشار أن الذكاء الإصطناعي أثار الجدل خلال الفترة الماضية، حيث أصبح يستخدم فى الكثير من المجالات ومن ضمنها الفن، وهو ما يمثل خوف لدي البعض أن يحل محل بعض جوانب الفن مثل الكتابة، والتمثيل بشخصيات كمبيوترية من الذكاء الإصطناعي.

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