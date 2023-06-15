ads
الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يكرم 29 رياضيا متميزا من ذوي الهمم

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم محافظة الجيزة اليوم الخميس، حفل تكريم لـ 29 رياضيا متميزا من ذوي الهمم ومن المقرر أن يسلم لهم درع التكريم وشهادات تقدير وهدايا اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويذكر أن محافظ الجيزة سلم مؤخرا، 18 موتوسيكلاً و39 كرسياً كهربائياً لذوي الهمم والقدرات الخاصة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "قادرون باختلاف" لدعم ذوي الهمم.

كما سلم منحا مالية مهداة من إحدى المؤسسات الخيرية لـ50 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج بواقع 20 ألف جنيه لكل فتاة وبقيمة إجمالية مليون جنيه، ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عمل مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة والمؤسسة لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.

محافظة الحيزة تكريم لـ 29 رياضيا متميزا ذوي الهمم شهادات تقدير اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة