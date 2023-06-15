محافظ الجيزة يكرم 29 رياضيا متميزا من ذوي الهمم

تنظم محافظة الجيزة اليوم الخميس، حفل تكريم لـ 29 رياضيا متميزا من ذوي الهمم ومن المقرر أن يسلم لهم درع التكريم وشهادات تقدير وهدايا اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويذكر أن محافظ الجيزة سلم مؤخرا، 18 موتوسيكلاً و39 كرسياً كهربائياً لذوي الهمم والقدرات الخاصة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "قادرون باختلاف" لدعم ذوي الهمم.

كما سلم منحا مالية مهداة من إحدى المؤسسات الخيرية لـ50 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج بواقع 20 ألف جنيه لكل فتاة وبقيمة إجمالية مليون جنيه، ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عمل مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة والمؤسسة لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.