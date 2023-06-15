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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بإصابة جارهم في مشاجرة بحدائق القبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم، حبس المتهمين بالتعدي على جارهم وإصابته بطلق ناري فرد خرطوش 15 يوماً على ذمة التحقيقات بسبب مشاجرة نشبت بينهم على خلافات الجيرة.

وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والاستعلام عن الحالة الصيحة للمصاب، وطالبت التقرير الطبي الخاص بالحالة، وطالبت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في بمحيط الحادث وطلب التحريات حول الواقعة.

كانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال  أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش" إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه، بالانتقال وسؤاله اتهم (3 أشخاص - مقيمين بذات العنوان) بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزة أحدهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة - طلقة لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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