روسيا وسريلانكا تتفقان على بناء محطة للطاقة النووية بقدرة تصل إلى 300 ميجاواط

أعلنت سفيرة سريلانكا لدى روسيا، جانيتا لياناجه، أن بلادها وشركة "روساتوم" الروسية اتفقتا على بناء محطة طاقة نووية بسعة تصل إلى 300 ميجاواط.

وقالت السفيرة، على هامش المشاركة في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي، اليوم الأربعاء: "لدينا موافقة من سلطات سريلانكا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل أيضًا على الموضوع المتعلق ببناء محطة طاقة نووية بسعة تصل إلى 300 ميجاواط"، مشيرة إلى أن شركة "روساتوم" الروسية نظمت أربع فرق عمل بهذا الشأن. وأضافت:"نحن نتحرك باتجاه بناء محطة للطاقة النووية، ولكن لا يزال هناك نقاش حول ما إذا كانت ستكون محطة طاقة عائمة أو محطة طاقة برية".

وتابعت:"أن بلادها وبمساعدة "روساتوم" ستبدأ بتدريب المتخصصين في مجال الطاقة النووية"، مؤكدة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم بلادها في هذا الشأن، موضحة سيتم البدء ببناء هذه المحطة في القريب العاجل.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد وصف سريلانكا مؤخرا في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى 75 لاستقلالها بأنها شريك طويل الأمد وموثوق به بالنسبة لبلاده في القارة الآسيوية.