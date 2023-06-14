"فضل الليالى العشر من ذى الحجة" ندوة بشاير الخير بالإسكندرية

نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية بالتعاون مع ادارة غرب التعليمية، ندوة دينية عن " فضل الليالى العشر من ذى الحجة" بمدرسة اميرة لطفى الرسمية بمنطقة بشاير الخير بالقبارى، جاء ذلك بحضور عادل حسين مدير عام ادارة غرب التعليمية، وسيم جاد وكيل الادارة وايمان عجمى مدير إدارة الخدمات ونادية خيرى موجه التربية الاجتماعية واعتدال الشريف رئيس قسم التربية البيئية والسكانية واشراف سعيدة الشحات مديرة المدرسة، جاء ذلك فى إطار حرص مركز إعلام غرب الإسكندرية على رفع الوعى الدينى بين الشباب .



افتتح الندوة عادل حسين مدير عام إدارة غرب التعليمية الذى رحب بالحضور وأثنى على الأنشطة الصيفية بالمدرسة لرفع مهارات وزيادة الوعى لدى أبنائنا الطلبة، وتحدث مجدي الغريب مدير المركز مؤكدًا ضرورة الإكثار من العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مع بداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، من أفضل الأيام عند الله والتي يؤدي فيها مناسك الحج،

وأوضح فضيلة الشيخ أحمد محمد صالح مدير عام بأوقاف الإسكندرية، أن العشر الأول من شهر ذي الحجة، تعد من أفضل الأيام عند الله قال تعالى والفجر وليال عشر، وإننا نحتاج إلى إخلاص النية لله حتى يتقبل منا الأعمال الصالحة وأن نفتح قلوبنا لله، وأن نبحث عن سبل قبول الأعمال الصالحة من صوم ودعاء وقيام ليل.



وأضاف، إن الله يداه مبسوطتان بالليل والنهار، موضحًا أن الحج المبرور جزاؤه الجنة وغفران الذنوب، وأن من صام يومًا لله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا، واستحب العلماء الإكثار من الصيام والذكر وعمل الخيرات في هذه الأيام تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى.

واكد أن "يوم عرفة هو من أفضل الأيام، كما أن ليلة القدر هي أفضل الليالي، وأن الله يتنزل في عرفات على الحجاج، ويباهي بهم ملائكته، ومن الدعاء المستحب في هذا اليوم أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويرضى عنا وييسر لنا أمورنا، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن نشكر الله على نعمه الكثيرة علينا.