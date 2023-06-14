تقييم آليات تفعيل مبادرة حوافز تميز الأداء بالخطة الاستثمارية ببني سويف

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف،اجتماعاُ ،لمناقشة ومراجعة المعايير التي تم وضعها ضمن خطوات تفعيل مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية " حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

أشار السكرتير العام إلى أهمية المبادرة ،التي تستهدف تحسين عمليات صنع القرار حول تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء وتقييم الخدمات التي تقدمها المحافظة بما يصب في صالح المواطنين

حضر الاجتماع كل من: محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة ، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، ومديري الموارد البشرية ، الشؤون المالية،التعاون الدولى، التنمية الاقتصادية،الموازنة، المجالس واللجان والبوابة الإلكترونية بديوان عام المحافظة.