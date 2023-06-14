الرئيس الصيني: مستعدون للقيام بدور إيجابي في حل القضية الفلسطينية

ذكرت وسائل إعلام صينية، أن بكين والسلطة الفلسطينية ستقيمان شراكة استراتيجية بعد اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في العاصمة بكين، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس الصيني، إن بلاده مستعدة لانتهاز هذه الفرصة لتعزيز الصداقة والتعاون مع الجانب الفلسطيني في كل المجالات، مضيفًا أن بكين مستعدة للاضطلاع بدور إيجابي لتحقيق مصالحة داخلية فلسطينية ودفع محادثات السلام، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".

وأشار إلى أنه ينبغي تأمين احتياجات الاقتصاد الفلسطيني وسبل العيش ويجب على المجتمع الدولي زيادة المساعدات التنموية والإنسانية.

ولفت إلى أن الحل الأساسي للقضية الفلسطينية يكمن في تأسيس دولة مستقلة على أساس حدود عام 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للقيام بدور إيجابي في دفع محادثات السلام.

وشدد على ضرورة تأمين احتياجات الاقتصاد الفلسطيني وسبل العيش، داعيًا المجتمع الدولي لزيادة المساعدة التنموية والإنسانية.