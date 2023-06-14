دفن جثة شاب مات غرقا بنهر النيل بالحوامدية

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب مات غريقا بنهر النيل بالقرب من معدية الحوامدية، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لمعرفة ان كان هناك شبهة جنائية في غرقه من عدمه.

كان بلاغ رود الي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بمركز الحوامدية جنوب المحافظة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مباحث الجيزة، واسفرت جهود البحث والتمشيط عن انتشال جثمان محمود عبدالله سعفان عند معدية الحوامدية ونقل إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي.