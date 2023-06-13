التصريح بدفن 15 شخصًا لقوا مصرعهم في حادث تصادم بطريق الكريمات

صرحت النيابة العامة بأكتوبر، بدفن جثامين 15 شخصا، لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة نقل “تريلا” وميكروباص علي طريق الكريمات، كما أمرت النيابة بالإستعلام عن الحالة الصحية لإثنين إصيبوا في ذات الحادث تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف مُلابساتها.

كان بلاغ قد ورد لضباط غرفة مرور الجيزة وقوع تصادم وسقوط وفيات، علي الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام تريلا وسياره ميكروباص، أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهما للمستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها.