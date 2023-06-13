بيت ثقافة أمل دنقل بقنا يستقبل لقاءات التثقيف الرقمي للرواد

استقبل بيت ثقافة أمل دنقل، اليوم الثلاثاء، محاضرة ضمن لقاءات التثقيف الرقمي، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لرواد المواقع بمحافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

المحاضرة جاءت ضمن محور "بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية"، وأوضح بها كل من المهندس خالد فاروق والمهندس محمد كمال من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بناء المهارات وتعزيز القدرات هدفه الأساسي تنمية الريف المصري ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى وتمكين المشاركين من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

اللقاء نظمته الادارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام والإدارة العامة للمتابعة وتقييم البرامج التدريبية برئاسة الدكتورة بسنت صلاح الدين، وعقد بالتعاون مع فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث تستهدف اللقاءات محو الأمية الرقمية وتزويد رواد المواقع بالمهارات اللازمة التي تتماشى مع التحول الرقمي.