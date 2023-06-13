ورش حرفية للفتيات بقصر ثقافة بهاء الدين بأسيوط

الثلاثاء 13/يونيو/2023 - 09:08 م

شهد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط فعاليات دورة تدريبية للتفصيل والخياطة، والتي جاءت لتوضح لرواد القصر من الفتيات مبادئ التفصيل والخياطة والأدوات المستخدمة فيها، وتعلم كيفية التعامل مع ماكينات الخياطة واختيار الإبر والخيوط المناسبة، والتعامل مع القياسات والنمط وكيفية تعديلها لتناسب الجسم حسب المقاسات المختلفة.

شرحت سوسن سيد مدربة الورشة للمشاركات أنواع الأقمشة والمواد المستخدمة في التفصيل والخياطة وكيفية اختيارها والتعامل معها، وتعلم كيفية إنشاء الأزياء وتصميمها وتطويرها وتحسينها، وكيفية تطوير الأفكار وتحويلها إلى أزياء حقيقية.

وتتضمن دورة التفصيل والخياطة العديد من الأساسيات والمهارات الأساسية التي تحتاجها المشاركات لتطوير مهاراتهن في مجال التفصيل والخياطة، وتهدف إلى تمكينهم من إنشاء أزياء مبتكرة وتنمية مهاراتهن في هذا المجال، والاستفادة من الدورة في سوق العمل.

الفعالية ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، التي تقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، حيث شهد القصر أيضا عددا من الفعاليات الثقافية والفنية استمرارا لأنشطة الإجازة الصيفية التي تلقى إقبالا كبيرا من رواد القصر من الأطفال وذوي الهمم والتي تضمنت ورشة فنون تشكيلية عن ذكرى ثورة 30 يونيو للفنان إبراهيم حسين، وورشة أشغال فنية للفنانة ميادة شيريت، بجانب ورشة حكي قصص للأطفال لهبة عبود، أعقبها مسابقة ثقافية، وورشة فنون شعبية تدريب الفنان خالد نصر الدين.