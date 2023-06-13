قصور الثقافة تقدم ورشًا فنية وحرفية للمرأة بمركز شباب أهالينا

شهد مركز شباب أهالينا بمدينة السلام، عددا من الفعاليات التي قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لسيدات وفتيات منطقة أهالينا، استمرارا للبرنامج الثقافي المكثف لقصور الثقافة بمناطق ومدن الإسكان البديل.

تضمنت الفعاليات ورشة "أشغال عجائن السيراميك" قامت خلالها المدربة شيرين عفيفي بتعريف السيدات على مكونات عجينة السيراميك والنسب المطلوبة للعجينة والألوان المستخدمة للتلوين وكيفية التشكيل والقوالب المستخدمة وكيفية توظيفها مع شرح لأماكن شراء الخامات وتفادى الأخطاء التي يمكن حدوثها أثناء التشكيل وكيفية تسعير وتسويق المنتج.

كما قدمت ورشة بعنوان "تصميم وتنفيذ إكسسوار وحلي" وتم خلالها التعريف بأنواع المعادن والخرز والأحجار المستخدمة في الإكسسوار والحلي، وكيفية استخدام خامات بسيطة في تصميم وتنفيذ الأساور بكل أشكالها، بجانب التدريب على عمل عقد من الخرز المرر الملون والفواصل وعمل اساور باستخدام الاستيك والأحجار والدلايات، بالإضافة إلى تقفيل جميع قطع الإكسسوار المنفذة وتشطيبها، وأخيرا شرح الخامات للمتدربات كافة، وأماكن الشراء وكيفية التسعير والتسويق وتغليف المنتج، والورشة تدريب مرفت حامد.

وضمن الفعاليات أقيمت ورشة بعنوان "إعادة تدوير الخيوط" وتم تعريف الرواد بأنواع الخيوط المستخدمة وأنواع الغرز بداية من السلسلة وعمل إكسسوارات من الخيوط وشرح عن كيفية تسعير وتسويق المنتج تدريب مشيرة نجيب.

الورش نظمتها الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة الدكتورة دينا هويدي ضمن مشروع يركز على تنمية وتطوير قدرات المرأة المصرية في مجتمع مناطق الإسكان البديل، يرتكز على تنفيذ رؤية الدولة في تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية، حيث تم التخطيط للبرنامج ليراعي عدة محاور منها "الاجتماعي، والاقتصادي، والصحي"، وغيرها فيما يخص الاهتمام بالمرأة المصرية.

جدير بالذكر أن فعاليات قصور الثقافة بمناطق الإسكان البديل تنظم بإشراف الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وتأتي ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وفي إطار تكثيف برامج قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة دعما للعدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق.