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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس المصرية للحوم والدواجن: الدولة مهتمة بتنوع مصادر اللحوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قال اللواء محمود السعدني، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، إن الدولة مهتمة بتنوع مصادر اللحوم، مؤكدًا أنه وصل من جيبوتي لمصر مؤخرًا 5 آلاف رأس ماشية. 
وأضاف السعدني، في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أنه وصل 10 آلاف رأس من السودان، وأيضًا 10 آلاف رأس أخرى على الحدود، متابعًا: أنه هناك رؤوس ماشية من دول تنزانيا وكينيا وأوغندا والبرازيل والهند.
وتابع رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، أن الأسعار بالوزارة أقل عن الأسواق بنسبة تصل إلى 35%.

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