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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يصادق على اتفاقية بشأن تصدير الغاز الطبيعي إلى الصين

بوتين
بوتين
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا للتصديق على اتفاقية حكومية دولية مع الصين بشأن صادرات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين عبر طريق الشرق الأقصى.

وذكرت وزارة الطاقة الروسية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم "الثلاثاء"، أن افتتاح طريق الشرق الأقصى سيزيد من حجم إمدادات الغاز الطبيعي إلى الصين بمقدار 10 مليارات متر مكعب سنويا.

وقالت شركة "غازبروم" الروسية، في وقت سابق، "إنه بعد الانتهاء من المشروع سيصل حجم صادرات الغاز الروسي إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب سنويا".

كان قد تم توقيع الاتفاقية بين موسكو وبكين في 31 يناير 2023، وهي تحدد شروط التعاون في إمدادات الغاز من روسيا إلى الصين عبر طريق الشرق الأقصى، وتنظم القضايا المدنية والضريبية والجمركية، بالإضافة إلى إجراءات حل أي نزاعات قد تنشأ.

وتشير الوثائق المرافقة للقانون إلى أن الاتفاقية تلبي تماما مصالح روسيا، وسيسهم التصديق عليها في تطوير نظام نقل الغاز الروسي، فضلا عن التعاون الاقتصادي والاستثماري البناء بين الدولتين في قطاع الطاقة.

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