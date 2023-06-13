بوتين: الغرب يسعى لتقسيم روسيا ويستخدم أوكرانيا لتحقيق أهدافه

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الغرب يسعى لتقسيم روسيا، ويستخدم أوكرانيا لتحقيق أهدافه.

جاء ذلك خلال لقاء بوتين بالمراسلين الحربيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي؛ حيث تحدث الرئيس الروسي للمرة الأولى مع القادة العسكريين العاملين في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وقال: إن أهداف العملية العسكرية ذات طبيعية أساسية ثابتة، إلا أنها تتغير وفقا للوضع الراهن.

وأكد بوتين، أن خسائر القوات الأوكرانية تتراوح بين 25 و30% من حجم المعدات العسكرية التي تم تسليمها إليهم من الغرب.

وأضاف الرئيس أن خسائر أوكرانيا في إطار الهجوم المضاد تقترب من الكارثة، مشيرًا إلى أن العدو لم يحرز أي نجاح في الهجوم المضاد.