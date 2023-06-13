الزمالك يفاوض مهاجمين محليين وأفارقة استعدادًا للموسم الجديد

تتفاوض لجنة الكرة بالزمالك في الفترة الحالية مع مجموعة من اللاعبين المهاجمين المحليين والأفارقة وذلك لاختيار ثنائي منهم على الأقل للانضمام للفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد .

ويتواجد في خط هجوم الزمالك حاليا الثلاثي سيف الدين الجزيري، وناصر منسي، وسامسون أكينولا الذى يقترب من الرحيل نظرا لعدم القناعة الفنية، حيث يخرج سامسون من قائمة بعض المباريات ويجلس في بعض المباريات بديلا .

وتخطط إدارة الزمالك لضم عدد كبير من اللاعبين السوبر في الميركاتو الصيفي المقبل وذلك من أجل حصد البطولات محليا وأفريقيا وعربيا .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة وذلك يوم 23 من الشهر الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8.

وكان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.