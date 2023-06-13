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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قنديل: اكتسبت خبرات كبيرة من رحلة إفريقيا.. وهدفنا التتويج باللقب الـ 12

قنديل
قنديل
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أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه كان هناك انضباط من جميع اللاعبين في النهائي.

وقال طارق خلال مداخلة تليفونية: "أبارك لجميع جماهير الأهلي وكل الشعب المصري، كان هناك انضباط من جميع اللاعبين وكان لدي شعور بعادة الأهلي وتاريخه بأننا سنسجل التعادل ونتوج باللقب".

وأضاف: "كانت رحلة إفريقيا طويلة وصعبة، اكتسبت خبرات كبيرة منها كيفية الرد على الخسارة".

وتابع: "الجهاز الفني والإداري واللاعبين كانو رجال وعلى قدر المسؤولية، وكولر على درجة عالية من الكفاءة وهذا الجيل حقق إنجازا كبيرا جدا".

وعن اللقب الأفضل التاسعة أم الحادية عشر: "سعيد بالثلاث بطولات ونتمنى التتويج بالثانية عشر، التاسعة من ليالي العمر بسبب الظروف المحيطة بها، كان هناك عناصر خارجية تريد النيل من الأهلي".

قنديل طارق النادي الاهلي جماهير التاسعة