التعليم: استبعاد ملاحظين بسوهاج لتسهيلهما عملية الغش في امتحانات الثانوية العامة

علق شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تسريب امتحان مادة التربية الدينية، في أول يوم بماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وقال “زلطة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن غرفة العمليات المنوطة بتغطية عملية امتحانات الثانوية العامة، وفقا للإجراءات المعمولة بها، وتقوم برصد أي حالات متداولة للغش للتأكد من سلامتها.

وتابع: في تمام الساعة العاشرة صباحا تم رصد تداول ورقة أسئلة لامتحان التربية الدينية الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي «التليجرام»، وتبين أن هذه الورقة للعام الماضي.

وأضاف أن الملاحظ في أحدى اللجان بمدارس الشرقية، تم رصد حالة غش لطالب في مادة التربية الدينية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الطالب، وحرمانه من دخول باقي امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.

وأفاد: تم استبعاد 2 من الملاحظين بسوهاج لتسهيلهم عملية الغش في امتحانات الثانوية العامة في محافظة سوهاج، بالإضافة إلى ضبط طالبين لمحاولة الغش الالكتروني عن طريق الهاتف المحمول بالمنصورة وسوهاج، تم رصدهم عن طريق الكاميرات.

وأشار إلى أن أغلبية لجان الثانوية العامة مراقبة بنظام الكاميرات، الذي يسهل عملية المراقبة، ومنع أي تسريبات في المواد المقبلة، موضحًا ان الوزارة تعمل على قدم وساق من أجل منع أي تسريب أي أسئلة لامتحانات.

وأكمل: هناك مجموعة من الممنوعات التي يجب على الطلاب الالتزام بها، وعدم دخول اللجنة بها، تجنبا للوقوع في المحظور والمنع من دخول الامتحانات.