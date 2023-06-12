الخارجية الإيرانية: طهران تستعد لإجراء تبادل للسجناء مع واشنطن

أعلن ناصر كنعاني، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن بلاده تفكر في إجراء تبادل لعدد من السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاق توسطت فيه سلطنة عمان.

واشترط كنعاني أن تبدي الولايات المتحدة ما اسماه "حسن النية" من أجل إتمام عملية التبادل في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي عن استعداد بلاده لإجراء مفاوضات مع الغرب تتعلق بالوصول إلى صفقة نووية.

وأشار كنعاني إلى أن مفاوضات إجراء تبادل السجناء مع واشنطن تتم عبر وسطاء، بشرط إظهار الولايات المتحدة الجدية اللازمة وحسن النية لإجراء ذلك التبادل في القريب العاجل.