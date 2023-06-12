5000 جنيه لكل طالب يحصد مركزا بـ"أوائل الثانوية على مستوى الجمهورية" في الأقصر

أكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، استقرار الأوضاع في أول أيام انطلاق ماراثون الثانوية العامة، قائلاً "أجدد وعدي لأبنائنا الطلاب بصرف مكافأة 5000 جنية، لكل طالب يحقق ترتيبا ومركزا متقدما على مستوى الجمهورية من أبناء الأقصر".

وأوضح خالد، خلال تفقد الامتحانات، اليوم، أنه من المقرر أن يؤدى 7550 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بينهم 1351 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، و 5079 طالب وطالبة بقسم علمي علوم، و 448 طالب في قسم علمي رياضة، وبدءوا أول امتحاناتهم اليوم بأداء امتحان مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وأضاف، أن الامتحانات تجرى في 22 لجنة موزعة على 7 إدارات تعليمية، مؤكدا توفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات حرصا على سلامة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات مع تذليل أي عقبات بالتنسيق بين كافة الأجهزة بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالأقصر، إلى أنه تم تجهيز استراحات على مستوى المحافظة بكل سبل الإقامة والإعاشة اللائقة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من خارج المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد أجرى جولة تفقدية، اليوم الاثنين، بصحبة وكيل وزارة التعليم بالأقصر للمرور على لجان الثانوية العامة بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين، للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة والتأكد من انتظامها.

واطمأن المحافظ على الطلاب وتقديم كافة الأوجه اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، كما وجه بالالتزام بكافة الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين، وبضرورة المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات.