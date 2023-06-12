محمد عوض تاج الدين: مصر قادرة على تقديم خدمات السياحة الصحية.. بالفيديو

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على انطلاق فعاليات الاجتماع التحضيري استعدادا لانطلاق المؤتمر الثاني عن تطبيقات السياحة الصحية المصرية، قائلًا: "إن مصر قادرة على تقديم الخدمات الصحية، حيث لدينا مؤسسات صحية، واستشفائية، وأخرى استرخائية فيما بعد الجراحات".

وقال تاج الدين، في حواره لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إنه يمكن تقديم هذه الخدمات في جميع أنحاء مصر، موضحًا أنه يمكن تقديم هذه الخدمات مجمعة، حيث يمكن للسائح القادم للعلاج في مصر، سيحصل على كافة الخدمات المطلوبة، فضلا عن الرعاية الاستشفائية بعد ذلك في أماكن كثيرة جدًا عقب إجراء التدخل العلاجي المطلوب.