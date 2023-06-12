الليلة.. عمر خيرت يحيي حفلا في دار الأوبرا المصرية

ينطلق حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، الليلة في الثامنة والنصف مساءًا، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية.

ويقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

يذكر أن تذاكر حفل عمر خيرت طرحت في 3 فئات، الأولى بـ610 جنيهات، والثانية بـ1010 جنيهات، والثالثة بـ1260 جنيها، وجرى وضع عدد من الشروط لحضور الحفل، أولها الالتزام بالزي الرسمي، والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا من ارتداء الكمامة، والدخول من البوابة الخاصة بالتعقيم، والالتزام بقياس درجات الحرارة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما يمنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.