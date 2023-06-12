الصناعات الغذائية: الانتهاء من مشروعات رقمنة جميع خدمات الغرفة خلال شهرين

افتتح المهندس أشرف الجزايرلي ، رئيس غرفة الصناعات الغذائية ، باتحاد الصناعات المصرية، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني بعنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، اليوم الاثنين 12 يونيو 2023، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، واحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الاسكامى"، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدداً من أعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.

وفي كلمته أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلتزام الغرفة وحرصها على تطوير وتنمية قطاع الصناعات الغذائية واستدامة العملية الإنتاجية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن استراتيجية الغرفة تركزت العام الماضي على عدة محاور أهمها البناء المؤسسي من خلال جهاز إداري قوي متواكب مع عصر الرقمنة.واضاف الجزايرلي، أن الغرفة قامت بالعمل على رقمنة كافة خدماتها للتيسير على جميع المصانع بالمحافظات في الحصول على الخدمات عن بعد من خلال التوافق مع المتطلبات القانونية لقانون اتحاد الصناعات المصرية،

وأكد أنه سيتم الانتهاء الكامل من مشروعات رقمنة جميع خدمات الغرفة خلال الشهرين المقبلي ، ولفت إلي استحداث الغرفة عدد من اللجان المتخصصة بجانب الشعب واللجان التقليدية، ومنها لجنة خاصة بالتصنيع السمكي وأخرى معنية بتطوير صناعة الجبن الرومي فضلا عن إدارة فنية قوية تختص بالتشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة بالقطاع بجانب إدارة للتدريب والتشابيك مع الجهات الخارجية التنموية والتي عملت على العديد من البرامج التنموية وتأهيل الكوادر البشرية بمصانع الأعضاء علي مستوي محافظات الجمهورية .

وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية ، أن الغرفة تواجدت في أصعب الظروف ولها مواقف مشرفة في السنوات الماضية بداية من المرور بثورتين ولم يحدث أي نقص في الغذاء، كما استمرت العملية الإنتاجية دون توقف في اسوء الظروف وفي عز الأزمات.وقال، قادرون علي تجاوز المرحلة الحالية الصعبة عن طريق الاستثمار والتصنيع والاستدامة، كما استطعنا تجاوز أزمة كورونا ولم يشعر المواطن بأي نقص في المواد الغذائية من خلال نموذج يحتذى به للتعاون التام بين الوزارات والقطاع الخاص حيث تضافرت كافة الجهود من التموين والرقابة والداخلية.