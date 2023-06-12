"التنمية المحلية": إزالة التعديات على أملاك الدولة هدفه عودة حق الشعب

علق الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على إزالة 5358 حالة تعدِ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وقال، إن وزير التنمية المحلية هشام أمنة، أكد على استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال المرحلة الثانية للموجة 21 بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة والمحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.

وقال "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الأولى في كم التعديات المخالفة، حيث تم استرداد 273 ألف متر مربع بعد إزالة 1347 حالة مباني مخالفة ثم تأتي محافظة البحيرة تأتي في المرتبة الثانية باسترداد 182 ألف متر مربع بعد إزالة 492 حالة مباني مخالفة.

وتابع، أن محافظة المنيا تأتي في المرتبة الأولى من حيث استرداد أراضي مملوكة للشعب بعدد 2442 فدان أراضي إجمالي22 حالة تعدي ، ويليها محافظة الشرقية باسترداد 1615 فدان بإجمالي 818 حالة تعدي، مؤكدًا أن الهدف من إزالة التعديات هو عودة حق الشعب ، وفرض هيبة الدولة ، والمتابعة المستمرة .