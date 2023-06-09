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الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عبدالرحيم كمال: الإنسان يقتل سمكة قرش ويلومها لافتراس بنى جنسه

عبدالرحيم كمال
عبدالرحيم كمال
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أدان الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال تصرف البعض مع سمكة قرش افترست أحد الأجانب على شواطئ الغردقة أمس، وانتقد التصرفات مع سمكة القرش وركلها والتعامل معها بوحشية، وسبها على مواقع التواصل الإجتماعى من قبل الكثير.
وعلق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمنشور قائلاً "ومازال الإنسان المسكين سنة٢٠٢٣ يقتل سمكة قرش ويركلها ويسبها  ويضربها على رأسها ويلومها أنها افترست واحدا من بني جنسه !!!" .

يشار الى أن شاب روسى تعرض لهجوم من سمكة قرش بمدينة الغردقة، لقى على إثرها مصرعه وبعدها تم اصطياد القرش والتعامل معه باللوم والسباب وهو ما أدانه السيناريست عبدالرحيم كمال.

يذكر أن السيناريست عبدالرحيم كمال قدم الكثير من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "جزيرة غمام" ، "نجيب زاهى زركش" ، "أهو ده إللى صار" ،فيلم "خيال مآته" .

IMG_20230609_154836
IMG_20230609_154836
عبدالرحيم كمال سمكة القرش جزيرة غمام نجيب زاهى زركش خيال مآته