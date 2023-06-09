رسميًا.. نابي كيتا يعود إلى الدوري الألماني

عاد الغيني نابي كيتا، لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي السابق، إلى الدوري الألماني بعد التعاقد مع فريقه الجديد بصورة رسمية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي فيردر بريمن الألماني، اليوم الجمعة، تعاقده مع نابي كيتا في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع ليفربول في 30 يونيو 2023.

وكان النادي الإنجليزي، أعلن مغادرة نابي كيتا، روبيرتو فيرمينو، جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين، عن الفريق، بنهاية عقودهم، نهاية موسم 2022-2023 المنقضي.

نابي كيتا

ورحب فيردر بريمن بلاعبه الجديد البالغ من العمر 28 عامًا عبر موقعه الإلكتروني، دون ذكر مدة التعاقد.

وعبر كيتا عن سعادته بانضمامه للفريق الألماني، قائلًا: «أتطلع حقًا إلى دوري الجديد في بريمن، المحادثات مع المسؤولين، البيئة وفكرة رغبة فيردر أقنعتني».

وأضاف نابي كيتا: «أعطاني المدرب شعورًا جيدًا حقًا وأظهر لي أنني أستطيع مساعدة الفريق. فيردر هو ناد خاص وما زلت أعرف ملعب ويسرستاديون منذ وقتي في لايبزيج، النادي والفلسفة تناسبني، إنها الخطوة الصحيحة بالنسبة لي».

وبذلك يعود لاعب منتخب غينيا إلى الدوري الألماني، بعدما قضى 5 مواسم مع ليفربول، حيث انضم إليه قادمًا من صفوف لايبزيج الألماني، إذ أن الغيني عانى كثيرًا من الإصابات خلال فترة تواجده مع الريدز، ليغادر دون بصمة تذكر.

وسبق للدولي الغيني نابي كيتا، اللعب في الدوري الألماني لمدة 4 أعوام مع فريق لايبزيج، قبل رحيله إلى ليفربول في صيف 2018 ولعب معه 129 مباراة وسجل 11 هدفًا، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، وبطولة الدرع الخيرية.