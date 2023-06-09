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الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يتابع جهود إزالة الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية
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تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا  اليوم الجمعة جهود الوحدات المحلية فى التعامل مع الآثار الناجمة عن موجة من الطقس السئ التى تعرضت لها المحافظة أمس وما صاحبها من رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار رعدية غزيرة ،وذلك من خلال تواصله الدائم مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى القطاعات وشركات المرافق ، على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

 فى مراكزالمحافظة التسعة و مدنها والقرى التابعة لها تولت الوحدات المحلية عمليات كسح و سحب المياه و معالجة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ، إلى جانب رفع عدد كبير من الأشجار المتساقطة على الطرق وإعادة الأمور لطبيعتها والتيسير على المواطنين ،وإزالة كل ما يعيق حركتهم وإصلاح أعمدة الإنارة و أسلاك الكهرباء التى تأثرت جراء العواصف و الرياح و الأمطار حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية رياح مثيرة للرمال والأتربة محافظ المنيا موجة الطقس السئ