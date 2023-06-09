بالصور.. تامر حسنى لجمهوره: "تاج بيمسي على الحبايب"

نشر الفنان تامر حسنى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صوره له يشارك بها جمهوره أثناء التوجه إلى استكمال تصوير فيلم تاج.

وعلق على الصورة "تاج بيمسي على الحبايب و هو رايح التصوير، يوم جميل وخير يارب على الجميع"، وتفاعل الجمهور مع المنشور وسط التمنيات بالتوفيق وإنتظار الفيلم بدور العرض السينمائى.

فيلم "تاج" من أفلام السوبر هيرو، وأعلن تامر حسنى أنه الأول فى الوطن العربى وبتقنيات عالمية، الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، هالة فاخر، بيومى فؤاد، والإخراج ساره وفيق.

يذكر أن الفنان تامر حسنى يستعد لإحياء حفل غنائى بدولة تونس منتصف الشهر الجارى، ضمن سلسلة جولاته الفنية بالدول العربية، ويقدم فى الحفل مجموعة من أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور العربى بشكل عام .